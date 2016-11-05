قاديروف يدعوا رئيس النظام التركي إلى تسليم ثلاثة إرهابيين معتقلين

دعا الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إلى تسليم بلاده ثلاثة إرهابيين كانوا اعتقلوا في تركيا قبل فترة بعد ثبات قيامهم بعمليات إرهابية في الشيشان.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن قاديروف قوله في بيان له نشر على موقعه الرسمي مخاطبا أردوغان.. “أتوجه إليكم بطلب اتخاذ قرار إيجابي بشأن تسليم الإرهابيين الثلاثة لمحاكمتهم وفقا للقانون” مشيرا إلى أنه تم اعتقال مهران سعيدوف واصلان بيك فادالوف وطرخان غازييف في تركيا وهم متزعمون للإرهابيين وسبق لهم أن قاموا بعمليات إرهابية في أراضي جمهورية الشيشان.

وأضاف.. إن “هناك معلومات تؤكد أن كل واحد منهم دبر ونفذ العديد من العمليات الإرهابية وعمليات قتل العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين في أراضي الشيشان وذلك بقسوة بالغة”.

وكان قاديروف دعا أردوغان في تموز الماضي إلى ترحيل الإرهابيين المنحدرين من أصول روسية وتسليمهم إلى السلطات الروسية.