قارئ شفاه يحسم مصير مورينيو

يواصل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التحقيق في واقعة تلفظ البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، ببعض الكلمات عقب الفوز على نيوكاسل، في الجولة الماضية من الدوري.

وأشارت شبكة “سكاي سبورت”، إلى أن الاتحاد الإنجليزي قد يستعين بقارئ للشفاه وخبير لغويات، وذلك من أجل تحديد الكلمات الذي قالها مورينيو، عقب إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية معلنًا فوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تلك المباراة.

وأضافت أن هناك من يرجح تحدث مورينيو بالبرتغالية، مشددة على أنه في حال إثبات أنه تلفظ ببعض الكلمات غير اللائقة، فمن الممكن أن يتم معاقبته بالغياب عن المباراة القادمة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد قد حقق فوزا مثيرا على نيوكاسل، بنتيجة 3 ـ 2، بعدما كان متأخرا في بداية اللقاء بهدفين نظيفين.