قاسمي:إيران ترفض الاتهامات الفرنسية لأحد دبلوماسييها في باريس

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي التأكيد على السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة أي عمل إرهابي واصفا الاتهامات التي وجهها ثلاثة وزراء فرنسيين ضد أحد الدبلوماسيين الإيرانيين بالتورط في تفجير استهدف تجمعا لزمرة إرهابية في باريس بـ “الفارغة”.

وقال قاسمي في تصريح اليوم:”نجدد رفضنا الاتهامات والمزاعم المطروحة ونعلن احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد إزاء اعتقال الدبلوماسي الإيراني ونطالب بإطلاق سراحه فورا” معتبرا الحادثة “مؤامرة لضرب العلاقات الجيدة والمتنامية بين إيران وأوروبا خدمة لمآرب أميركا والكيان الصهيوني تم تمثيلها من قبل زمرة إرهابية ومعادية للشعب الإيراني تقيم في فرنسا”.

وأضاف قاسمي نظرا للوثائق الموجودة فان دور المناوئين والعناصر المخربة المعروفة جلي في فبركة هذه المسرحية الهزلية ومن هنا فأننا ندعو المسؤولين الفرنسيين إلى توخي الواقعية إزاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونحذر من جديد من الأيادي الخبيثة للمسيئين التي تهدف إلى ضرب العلاقات العريقة بين إيران وفرنسا وباقي الدول الأوروبية”.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت اليوم أنها جمدت أصولا زعمت بأنها “تعود لإحدى دوائر الاستخبارات الإيرانية” وذلك عقب اقتحام الشرطة الفرنسية مبنى آثر انفجار في باريس.