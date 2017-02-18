قاسمي: إيران لن تشارك في أي نقاش يحضره مسؤولون من الكيان الصهيوني في ميونخ

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بأن الوفد الإيراني المشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن لن يشارك في أي حلقة نقاش يحضرها مسؤولون من الكيان الصهيوني نافيا مزاعم لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان سيحضران معا حلقة نقاش مشتركة.

وقال قاسمي في تصريح لوكالة أنباء فارس “أن الوفد الإيراني لن يحضر إطلاقا في أي من حلقات النقاش التي يشارك فيها الصهاينة كما أنه لن يكون هنالك أي لقاء ومحادثات بين الوفد الإيراني والوفد الأميركي سواء في حلقات النقاش أو على هامش المؤتمر”.

ومن المقرر أن يلقى ظريف كلمة في حلقة نقاش حول الشرق الأوسط تعقد غدا في إطار مؤتمر ميونيخ.