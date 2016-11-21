قاسمي: اقتراحات دي ميستورا حول سورية عابرة وناقصة

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الاقتراحات التي قدمها المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا حول سورية مشيرا إلى أن كل هذه المقترحات لن تقود إلى نتيجة “ولن تصل إلى مرحلة التنفيذ”.

وقال قاسمي في مؤتمر صحفي اليوم.. “إن الاقتراحات التي تطرح بشأن سورية من قبل دي ‌ميستورا أو أي شخص آخر تعتبر اقتراحات عابرة” واصفا الاقتراح الذي قدمه دي ميستورا أمس بالناقص.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أكد في مؤتمر صحفي أمس أن دى ميستورا تحدث خلال لقائه به في دمشق عن “إدارة ذاتية” في شرق حلب مشددا على أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يعد مكافاة للإرهابيين.

وأشار قاسمي إلى أنه لم تنجح حتى الآن أي مبادرة في هذا الشأن لكونها تأتي في إطار محاولات دي ميستورا بشأن سورية في المراحل المختلفة لافتا إلى وجود الكثير من الأطراف المؤثرة في الأزمة في سورية والمنطقة وهناك العديد من المعارضين لمثل هذه الطروحات.. وقال “إنه لا يمكن ل دي ‌ميستورا تقديم المبادرة بصورة فردية”.

من جهة ثانية وبشأن قرار مجلس النواب الأمريكي حول حظر بيع طائرات مدنية إلى إيران أوضح قاسمي أن جميع هذه القرارات غير قابلة للتنفيذ مبينا أن الكونغرس صوت سابقا علي قرار حظر بيع الطائرات لإيران ومن ثم طرح أمام مجلس النواب ويتعين أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي ما يتطلب المزيد من الوقت.

وحول تصريحات مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورغبتهم بالتفاوض مرة أخرى حول الاتفاق النووي الموقع مع إيران بين قاسمي أن العديد من الموضوعات طرحت خلال الحملة الانتخابية في أمريكا ولم تقتصر على موضوع الاتفاق النووي فقط واثيرت الكثير منها حول العالم العربي وأوروبا وكانت متناقضة مشيرا إلى أن إيران مستعدة لجميع الاحتمالات.

كما أشار قاسمي إلى التصعيد الذي يقوم به النظام السعودي ضد إيران ضمن منظمة التعاون الإسلامي معربا عن أمله في أن تعود هذه المنظمة إلى طبيعتها الرئيسية والاهتمام بدورها الرئيسي.