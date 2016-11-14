قاسمي: القدرات الدفاعية الايرانية غير قابلة للنقاش والتفاوض على الإطلاق

أكد المتحدث باسم وزراة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن القدرات الدفاعية لإيران أمر غير قابل للنقاش والتفاوض على الإطلاق مشيراً إلى أن ما تقوم به إيران من اختبارات صاروخية يتم في إطار السياسة الدفاعية للبلاد.

وأكد قاسمي في بيان له اليوم أهمية الدور الذي تلعبه إيران في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والمساعي التي تبذلها في إيجاد حل سلمي لأزمات المنطقة ولاسيما الأزمات في سورية واليمن والعراق.

وأشار قاسمي إلى وجود فرص كبيرة للتعاون مع الإتحاد الأوروبي بهدف تعميق وتطوير العلاقات الثنائية معتبرا إن رفع العوائق المصرفية يشكل عاملا مهما في تطوير التعاون التجاري والاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة.