قاسمي: تدخل كندا في شؤوننا الداخلية انتهاك للقوانين الدولية

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي رفض بلاده تدخلات كندا في الشؤون الداخلية الإيرانية بوصفها تشكل انتهاكا للالتزامات القانونية والدولية وفاقدة لأي مبرر.

وأوضح قاسمي في تصريح له اليوم أن مواقف السلطات الكندية تجاه إيران لا تتلاءم مع تصريحات كبار المسؤولين الكنديين بشأن التعامل والحوار بين البلدين مشيرا إلى أن “هذا الخطاب من قبل الحكومة الكندية هو تكرار للخطاب الخاطئ وغير المنطقي وغير المجدي للحكومات الكندية السابقة ضد الشعب الإيراني والذي يعد أمرا مرفوضا”.

وكانت الحكومة الكندية أصدرت بيانا كررت فيه مواقف الإدارة الأميركية تجاه أعمال الشغب الأخيرة في إيران حيث طلبت من المسؤولين الإيرانيين احترام ما وصفته “بالحقوقق الديمقراطية وحقوق الإنسان” دون أن تتطرق إلى أعمال التخريب التي جرت خلال هذه المظاهرات بتحريض أجنبي.