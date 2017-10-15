قاسمي: لا تغيير على وضع المنافذ الحدودية مع “كردستان العراق”

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أنه لم يطرأ أي تغيير جديد في وضع الحدود المشتركة بين إيران وإقليم “كردستان” في شمال العراق.

وقال قاسمي: كما قلنا مرارا أغلقنا أجواءنا الجوية مع الإقليم بناء على طلب الحكومة المركزية في العراق ولم يحدث أي تغيير بشأن الحدود البرية بين الجانبين.

وكانت بعض وسائل الإعلام أعلنت أن إيران قامت بإغلاق حدودها البرية مع إقليم كردستان في شمال العراق.

يشار إلى أن إيران أعلنت الشهر الماضي إغلاق الأجواء الإيرانية أمام الرحلات الجوية من وإلى كردستان في شمال العراق بناء على طلب الحكومة العراقية بعد إصرار مسؤولي الإقليم على