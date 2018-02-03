قاسمي: لن نتنازل عن حقنا في تعزيز القدرات الدفاعية

أكد المتحدت بإسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن إيران لن تتنازل ذرة عن حقها في تعزيز قدراتها الدفاعية مشددا على أنها ستواصل برامجها وأهدافها الاستراتيجية بكل قوة ولن تتراجع عنها أبدا ولا سيما على صعيد القدرات الصاروخية.

وقال قاسمي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” اليوم إن “الولايات المتحدة وبعض الدول المنتجة والمصدرة للأسلحة القاتلة والمدمرة لا يمكنها ممارسة الخداع وتصدير أسلحة بمئات مليارات الدولارات إلى منطقتنا الحساسة ومن ثم الحكم على القدرات الدفاعية الإيرانية”.

وشدد قاسمي على حق إيران المشروع والثابت في الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية أمنها الوطني مضيفا أن “إيران القوية لا تضمن مصالح شعبها فحسب بل تضمن سلام واستقرار وأمن المنطقة أيضا” ومشيرا إلى أن قدرات إيران ستسهم في إفشال مؤامرات الأعداء الدوليين والإقليميين وتحول دون ارتكاب أي حماقة من قبلهم.

وأوضح قاسمي أن “أنظمة العدوان والغطرسة ولا سيما أمريكا والكيان الصهيوني أدركت جيدا أن إيران القوية والمستقلة لن تخضع لإرادتها وإملاءاتها وإنها سوف ترد على أي خطوة حمقاء من قبلها” مشيرا إلى أن القدرات الصاروخية الإيرانية دفاعية بحتة وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتشكل مانعاً أمام المعتدين.

وأشار قاسمي إلى أن إيران لم ترتكب أي اعتداء على امتداد مئات السنين الماضية على دول الجوار والمنطقة ولن تفعل ذلك وسعت دائما إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين لافتا إلى أن ما يثار ضد إيران من حرب نفسية من قبل بعض الدول يأتي في إطار سياسة التخويف التي تثار حول إيران.