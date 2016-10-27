قاسمي: مشروع الإرهاب وداعميه هزم في سورية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن التخطيط للاجتماع الثلاثي بمشاركة وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران في موسكو يظهر مبادرة محور المقاومة في التصدي للإرهاب في سورية.

وأوضح قاسمي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “ارنا” اليوم أن محاور هذا الاجتماع هي مواجهة المخاطر المتنامية للإرهاب ومتابعة الرؤى السياسية لحل الأزمة في سورية واستمرارية التصدي الجاد للإرهاب حتى القضاء عليه تماما.

وكان قاسمي أعلن أمس أن وزراء خارجية سورية وروسيا وايران سيعقدون اجتماعا ثلاثيا مشتركا يوم الجمعة القادم فى موسكو لبحث تطورات الأزمة في سورية.

وقال قاسمي.. إن “محور المقاومة ضد الإرهاب حقق إنجازات كثيرة حتى الآن وسيتم الحديث حول النتائج المتمخضة عنه خلال محادثات وزير الخارجية محمد جواد ظريف التي تستغرق يوما واحدا في موسكو وأيضا الاجتماع الثلاثي”.

ولفت قاسمي إلى أن هزيمة مشروع الإرهاب وداعميه في سورية وتقويض أنشطة الإرهابيين وخاصة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين خلال العام الماضي وتكبدهما الهزائم المتتالية تشكل أهم إنجازات التعاون المشترك لمحور المقاومة بين طهران وموسكو ودمشق.

وأشار قاسمي إلى أن تحديد المستقبل السياسي لسورية يكون على أساس رأي الشعب السوري مؤكدا أن الغرب يتحمل مسؤولية سقوط الضحايا المدنيين في سورية والعراق جراء دعمه واستخدامه للارهاب كأداة لتنفيذ مخططاته في المنطقة وأن المؤامرات الكبيرة التي استهدفت الشعب السوري طيلة ستة أعوام والتي صرفت عليها مئات ملايين الدولارات النفطية فضلا عن الدعم المالي الغربي للإرهابيين وكميات السلاح الكبيرة المقدمة اليهم أحبطت جميعها.