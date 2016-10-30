قاسمي: وقف دائم للأعمال القتالية في سورية يتطلب جهود من جميع الأطراف

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ان إرساء وقف دائم للأعمال القتالية في سورية “يتطلب بذل جهود مع جميع الأطراف والحصول على موافقتها إضافة إلى دعم الأمم المتحدة” وذلك لتوفير أرضية لحوار سياسي سوري سوري.

وأشار قاسمي في تصريح له إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحث بشكل مطول مع مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال زيارتها إلى طهران القضايا الثنائية اضافة إلى المستجدات في المنطقة ولا سيما الوضع في سورية وتبادل الطرفان وجهات النظر في هذا الشأن كما أكدا على ضرورة الإسراع في خلق بيئة مناسبة بغية إيصال المساعدات للشعب السوري.

وحول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قال المتحدث الإيراني “ينبغي على الأوروبيين توفير جو مناسب بشكل مستقل عن القوى العالمية الأخرى بغية التعاون مع المؤسسات والمصارف الإيرانية بشكل اكبر”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد خلال استقباله موغيريني في طهران أمس أن الأولوية يجب أن تعطى لمحاربة الإرهاب في سورية والعراق وقال “إن تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب واحترام السيادة الكاملة لسورية وضمان مستقبلها يتحقق من خلال احترام رأي الشعب السوري”.