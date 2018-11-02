قاسمي يؤكد..الحظر الأمريكي لا يقلقنا

أكد بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران غير قلقة من إعادة الولايات المتحدة فرض الحظر على قطاعي النفط والمال لديها مؤكداً قدرة إيران على إدارة شؤونها الاقتصادية رغم الإجراءات الأمريكية الجديدة.

وقال قاسمي في تصريح نقلته وكالة أنباء “فارس” تعليقاً على الحظر المقرر أن يبدأ تنفذيه بعد غد:”لا أساس للقلق لدينا.. الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تنفيذ أي إجراء ضد شعبنا العظيم” موضحا أن “محاولات واشنطن بوسائل عديدة وإنفاقها مبالغ ضخمة لممارسة الضغوط على المصارف والشركات الدولية لدفعها إلى قطع علاقاتها مع إيران لم تثمر”.

وبين قاسمي أن الحظر الأمريكي يستهدف إخفاء نواحي الفشل في الاقتصاد الأمريكي.. إما نحن فلدينا القدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية لبلادنا.

وتعتزم الولايات المتحدة في الرابع من الشهر الجاري تطبيق حزمة ثانية من الحظر الذي تعيد تطبيقه ضد إيران بعد انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني ويستهدف الحظر القطاعين النفطي والمالي في إيران بعد أن فرضت في السابع من آب الماضي الحزمة الأولى من الحظر وشملت قطاع إنتاج السيارات والاتجار بالذهب والمعادن الثمينة الأخرى.