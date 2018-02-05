قاسمي يحذر تركيا من مواصلة عدوانها على عفرين

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي النظام التركي إلى وقف عدوانه على مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، محذراً من أن تواصل هذا العدوان سيساعد في انعدام الاستقرار وعودة الإرهابيين إلى سورية.

قاسمي صرح، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن على السلطات التركية العودة عن هذا الأمر، وأن تقوم بمتابعة كل ما يتعلق بسورية عبر عملية أستانا، لافتاً إلى أن التشاور بين إيران وروسيا وتركيا في الشأن السوري مستمر.

من جهة أخرى، ورداً على سؤال بشأن تشكيل فريق عمل لتعديل الاتفاق النووي الإيراني، أفاد قاسمي أن بلاده لم تتلق حتى الآن كلاماً أو بياناً رسمياً من الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بهذا الشأن.

وأضاف أن اختلاق العراقيل سيستمر حول الاتفاق النووي من جانب واشنطن، التي أثبتت أنها غير مستعدة لتنفيذ تعهداتها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتحسس من أي تقارب بين إيران ودول المنطقة أو الدول الأوروبية.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار، في سياق أخر، إلى أن زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لموسكو والتصريحات التي أطلقها من هناك ليست جديدة ولن تؤثر على العلاقات الوطيدة بين إيران وروسيا.