قاسمي يدعو المسؤولين الأتراك الامتناع عن التصريحات غير البناءة

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي مسؤولي النظام التركي الى اتخاذ الاجراءات اللازمة إزاء الانتهاكات المتكررة لوقف العمليات القتالية في سورية من قبل “المجموعات المسلحة” والابتعاد عن اتخاذ مواقف لا تتطابق مع الواقع كتوجيه التهم للآخرين.

وقال قاسمي في تصريح له اليوم: “على المسؤولين الاتراك اتخاذ هذه الاجراءات إذا كانت بلادهم تعمل على تثبيت وقف العمليات القتالية والتمهيد لنجاح الحوار السياسي الرامي لإنهاء الازمة في سورية كطرف ضامن لتعهد التنظيمات المسلحة في اتفاق وقف الاعمال القتالية “مؤكداً أن تصريحات مسؤولي النظام التركي غير البناءة تسهم في تعقيد الاوضاع وزيادة العقبات أمام إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

وانتقد قاسمي بهذا الصدد تصريحات وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش اوغلو ومزاعمه حول انتهاك وقف العمليات القتالية في سورية مشدداً على وجوب قيام النظام التركي بالضغط على “المجموعات المسلحة” بدلاً من اتهام الآخرين بانتهاك هذا الوقف اذا كان يسعى لإيجاد حل للازمة في سورية.

وتؤكد الوقائع الميدانية والتقارير المتعددة إقدام النظام التركي على دعم التنظيمات الإرهابية في سورية وإقامة معسكرات تدريب لها وتزويدها بالأسلحة وتسهيل تسللها إلى الاراضي السورية.

كما ندد قاسمي بانتهاك التنظيمات الإرهابية المسلحة لوقف العمليات القتالية في سورية.

وكان مركز التنسيق الروسي في حميميم أعلن أمس أن المجموعات المسلحة خرقت وقف الأعمال القتالية عشرات المرات في عدة محافظات.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية إلى أن بلاده تؤكد ضرورة تنفيذ الاتفاق حول وقف العمليات القتالية بصورة جادة وتتوقع من المسؤولين الاتراك ألا يتخذوا مواقف تتعارض مع الواقع وتعهدات هذا البلد.