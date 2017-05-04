قاسمي يستنكر تصريحات ولي عهد آل سعود العدائية ضد إيران

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي التصريحات العدائية الأخيرة لولي ولي عهد نظام آل سعود محمد بن سلمان بن عبد العزيز ضد إيران، واعتبرها دليلاً على فهمه الخاطئ للأوضاع الإقليمية ومؤشراً على الدور المخرب لهذا النظام في المنطقة.

وأوضح قاسمي أن التصريحات العدائية لولي ولي عهد النظام السعودي تشكل “وثيقة واضحة على نشر الإرهاب ومتابعة سياسات السعودية المخربة في إثارة التوتر في المنطقة وإيران”.

وأشار قاسمي إلى أنه من غير المناسب طرح مثل هذه الأفكار غير البناءة وفقا للظروف الراهنة في المنطقة وقال: إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت قولا وفعلا سعيها للاستفادة من النقاط المشتركة للتوصل إلى تفاهم وفتح باب التعاون مع جميع دول المنطقة.. وإن مثل هذه التصريحات تعتبر بعيدة عن الحكمة السياسية وخطوة خاطئة في حين أن منطقة غرب آسيا الحبلى بالتوترات بحاجة أكثر من أي منطقة أخرى إلى التفاهم والتعاون”.