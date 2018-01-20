قاسم: أمريكا بعد فشل مشروعها لم يعد أمامها إلا التهديد

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الولايات المتحدة وبعد هزيمة مشروعها التقسيمي في المنطقة المتمثل في تنظيم “داعش” الإرهابي والعدو الإسرائيلي أمام محور المقاومة لم يعد أمامها سوى اطلاق التهديدات.

وقال الشيخ قاسم: إعلان وزير الدفاع الأمريكي إستراتيجية أمريكا الحربية الخالية تماما من مواجهة الإرهاب التكفيري أمر طبيعي لأن أمريكا هي من صنع هذا الإرهاب ولا يمكن أن تقمعه أو تقضي عليه لأنه من أدواتها”.

وأشار الشيخ قاسم إلى أن الولايات المتحدة الامريكية تحاول أن تستعيد سياستها التسلطية والفردية في العالم والتي لا تراعي أبسط حقوق البشر مؤكدا أنها ستفشل في تحقيق هدفها مع وجود مقاومة شريفة على مستوى المنطقة والعالم.

وشدد الشيخ قاسم على ضرورة التضافر والالتفاف حول القضية الفلسطينية ودعم شعبها لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بامكانه أن يصرح بأنه قرر ضم القدس إلى الكيان الإسرائيلي ولكن ليس بإمكانه أن يقتلع القدس من قلوب الأطفال والرجال والنساء وستثبت الأيام أن القدس فلسطينية لفلسطين ولأهلها ولكل الأحرار.

وحول الشأن اللبناني قال الشيخ قاسم إن جميع المعطيات تشير إلى أن الانتخابات النيابية في لبنان ستجري في موعدها وأن كثرة الجدل حول إمكانية حصولها أو عدمه ما هي إلا محاولات لتسليط الضوء على بعض النقاشات غير المفيدة.