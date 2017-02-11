قاسم: إيران قدمت الأمل لشعوب المنطقة

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن إيران دعمت مقاومة الشعوب “المستضعفة” في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وكل أنواع الاحتلال في المنطقة.

وقال قاسم في كلمة له اليوم خلال احتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران “إن إيران قدمت الأمل لشعوب المنطقة بأن التغيير ممكن وأن الاستكبار ليس قدرا لازما وأن بإمكاننا أن نصنع خياراتنا في مواجهة الظلم والاحتكار والاحتلال وصنع المستقبل” مبينا أنها استطاعت أن تتقدم في كل الميادين العلمية والثقافية والسياسية والأخلاقية والتربوية.

ودعا قاسم إلى التعاون مع إيران لما فيه مصلحة دول المنطقة وقال “لو أن كان هناك تعاون بين دول الخليج وإيران لكانت المنطقة ازدهرت واستثمرت إمكاناتها وطاقاتها بشكل أفضل وانعكس ذلك على مستقبل أمن واستقرار دول المنطقة بأسرها”.