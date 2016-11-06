قاسم: العدوان على سورية هو عدوان على لبنان والمقاومة

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي الإرهابي على سورية بمشاركة من انظمة عربية باتت معروفة هو عدوان على لبنان والمقاومة وفلسطين والعراق والمنطقة.

ولفت قاسم في كلمة خلال احتفال في بلدة ميس الجبل الجنوبية اللبنانية اليوم إلى أن هذا العدوان يستهدف سورية لأنها قلب محور المقاومة وشكلت دعما حقيقيا لها في مواجهة العدو الاسرائيلي وكانت شريكا في انتصاراتها في أيار عام 2000 وفي تموز 2006 وقال: “لذلك فإن الحرب الإرهابية ضد سورية من قبل الأعداء تستهدفنا جميعا ولا يجوز ولا يصح أن نقف متفرجين”.

وأضاف قاسم إن “الولايات المتحدة ودول الغرب والعدو الاسرائيلي يشتركون في هذه الحرب وعليه فإننا سنكون موحدين وسنقاتل في كل مكان يستلزم أن نواجههم وبالتالي سنستمر في مواجهة الارهاب وكل من يدعمه”.

وأوضح قاسم أن الغرب حاول تشويه صورة المقاومة من خلال استخدام أدوات الإرهاب ولكن مع بروز تيار المقاومة ومحورها وإعطاء النماذج المشرقة في المعركة وفي طريقة التعامل تغيرت الصورة تماما وأصبح الإرهابيون التكفيريون عبئا على الغرب بدل أن يكونوا عبئا علينا.

ولفت قاسم إلى أن المقاومة حققت نتائج مهمة تمثلت بإسقاط مشروع الشرق الأوسط الجديد من بوابة سورية التي صمدت وحلفاؤها وأصبحت لها الغلبة والسيطرة على أراضيها ما جعل محور المقاومة يتكئء على إنجاز مهم وهو انفضاح من كان وراء دعم تنظيمي “داعش” و”النصرة” الارهابيين كالسعودية وأمريكا و”إسرائيل” وغيرهم.

وحول الشأن اللبناني أكد قاسم أهمية تحرير الأرض ومنع الفتنة الداخلية واستقلال القرارات السيادية والاعتماد على الداخل وعدم الارتهان إلى الخارج والتعاون من أجل نهضة لبنان معا معربا عن أمله بأن تتشكل حكومة وحدة وطنية تجمع اللبنانيين في أسرع وقت.