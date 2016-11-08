قاسم: المعركة ضد الإرهاب في سورية هي معركة الأمة

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المعركة ضد الإرهاب في سورية هي معركة الأمة لافتا إلى أن الأرض لا تتحرر إلا على يد أهلها وشعبها وهو ما يحصل في سورية الآن.

وجدد قاسم التأكيد في كلمة له اليوم على أن بشائر علامات الانتصار بدت واضحة في سورية وقال “المعركة ليست معركة سورية فقط وإنما معركة لبنان وفلسطين والمنطقة وهي كذلك معركة السيادة والاستقلال والتحرير”.

وأضاف قاسم إن التنظيمات الإرهابية مستمرة بإرهابها استجابة لأوامر مشغليها في الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة لها مشيرا إلى أن الجيش العربي السوري وحلفاءه في محور المقاومة مستمرون بدورهم في المعركة ضد الإرهاب.

وأكد قاسم عزم محور المقاومة على إسقاط مشروع تخريب المنطقة مشددا على أن مستقبل الشعوب يقاس بصبرها وإرادتها.

وأوضح قاسم أن الولايات المتحدة التي أوجدت تنظيم “داعش” الإرهابي لإسقاط مشروع المقاومة “قررت التخلص من التنظيم بعد أن انقلب خطره عليها”.

في سياق مواز استعرض قاسم اليوم مع وفد ضم أكاديميين وحقوقيين من محافظة طرطوس الأوضاع في المنطقة.

وأكد قاسم خلال اللقاء أن الهدف الموحد هو مواجهة الإرهابيين والصهاينة مشيدا ببطولات الشهداء والجرحى الذين ثبتوا في ميدان الدفاع عن الوطن.

من جهته أشار الوفد إلى أن الشعبين السوري واللبناني يجمعهما ذات المصير.