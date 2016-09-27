قاسم: انتصارات الجيش العربي السوري تتوالى رغم دعم الدول للإرهاب

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهابيين تتوالى رغم المظلة السياسية والدعم العسكري التي وفرتها لهم الولايات المتحدة والسعودية والكثير من دول العالم.

وقال قاسم في كلمة في الاونيسكو ببيروت..”أتى هؤلاء الإرهابيون بدعم وتمويل سعودي وقطري وخليجي وتركي من ثمانين بلدا عبر تركيا والأردن وبواسطة المال السعودي والقطري والدعم الأميركي والفرنسي والبريطاني والغطاء الإعلامي والسياسي الذي ترعاه أميركا في العالم لكن تمت مواجهتهم من الجيش العربي السوري والمقاومة وحلفائهما وتم طرد الإرهابيين من أماكن مختلفة وقتل المئات منهم في أماكن مختلفة والانتصارات تتوالى على هؤلاء الإرهابيين”.

وأضاف قاسم إن “أميركا غير جاهزة للحل السياسي في سورية وهي تضيع الوقت وتحاول أن تزرع أفكارا وهمية من أجل أن تمرر الزمن إلى ما بعد الانتخابات الأميركية” مشيرا إلى أن “أميركا لم تتحمل ميل الميزان العسكري لصالح الدولة السورية وحلفائها ولذلك تحاول أن تحرك الركود ولكن في غير الطريق الصحيح أي في غير طريق الحل السياسي”.

وندد قاسم بممارسات الارهابيين ووحشيتهم وقال..”لقد قتل الإرهابيون كاتبا وإعلاميا هو ناهض حتر وهو أعزل لأنهم لم يتحملوا كلمة حق قالها ولم يتحملوا موقفا مؤيدا للمقاومة وسورية”.