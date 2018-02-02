قاسم: جاهزون لردع أي عدوان إسرائيلي على لبنان

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة والجيش اللبناني جاهزان لردع أي اعتداء إسرائيلي على لبنان.

وقال قاسم في كلمة بمدينة النبطية اليوم “إن مشهد الإجماع اللبناني ضد مواقف وزير الحرب الإسرائيلي وتهديداته للبنان في موضوع البلوك 9 النفطي اللبناني هي علامة ممتازة من نتائج الخط السياسي الذي اختاره حزب الله”.

وأضاف قاسم “إن العدو الإسرائيلي يفهم أنه يواجه الثلاثي اللبناني الجيش والشعب والمقاومة الذين يقفون سدا منيعا للدفاع عن عزة لبنان ونفطه”.

وأشار قاسم إلى أن الزمن الذي كانت فيه “إسرائيل” تحقق أطماعها انتهى لأن لبنان لم يعد لقمة سائغة بفضل شهدائه.

وأوضح قاسم أن الهجوم الأمريكي المستمر على حزب الله هدفه إضعاف الحزب قبل الانتخابات النيابية القادمة ولكنه سيفشل كما فشل سابقا.