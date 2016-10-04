قاسم: محور المقاومة سينتصر الذي بدأ ينهار

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حتمية انتصار محور المقاومة على المحور المعادي الذي بدأ ينهار ويصاب بخسائر فادحة.

وقال قاسم في كلمة له في مجمع سيد الشهداء وزعتها العلاقات الإعلامية في حزب الله أن “لبنان نموذج للانتصارين على إسرائيل والتكفيريين وأن أداء مقاوميه وجيشه وشعبه قدوة لأحرار العالم” مضيفا.. لقد تبين أن الدول الكبرى والأمم المتحدة والدول الإقليمية لا تحمي سيادة الدول ولا تحمي شعوبها بل المقاومة التي تضحي في سبيل الأرض والحرية والكرامة هي التي تعيد الأرض.

وجدد قاسم تأييده لكل ما يؤدي إلى بناء لبنان وإنجاز الاستحقاقات وعمل المؤسسات وانتظام الدولة واستمرار المساهمة بما يساعد لبنان على النهوض وقال “لبنان محكوم بالتوافق وأي فريق يفكر بأن يهزم الأفرقاء الآخرين لن يتمكن من السير بلبنان نحو خلاصه”.

واشار قاسم إلى أن لبنان تخطى خلال السنوات الخمس الماضية أكبر الأخطار التي واجهته بفضل تلاحم الجيش والشعب والمقاومة والتضحيات التي بذلت في سبيل التصدي للإرهاب وكشف الشبكات الإرهابية وتعطيل قدرة حماة التكفير والفوضى بفضح زيف ادعاءاتهم.