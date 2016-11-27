قاسم يؤكد أن هزائم الإرهابيين التكفيريين ورعاتهم تدل على اقتراب زوالهم

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن هزائم الإرهابيين التكفيريين ورعاتهم وعلى رأسهم أمريكا والسعودية و “إسرائيل” ومن معهم تدل على اقتراب زوالهم.

وقال قاسم في كلمة في بلدة القماطية اللبنانية الجنوبية.. “أنهم بالخسارة الكبيرة التي حصلت لهم في حلب فقدوا آخر أمل لهم بفرض سياساتهم الظالمة” لافتا إلى أن “مشروع تقسيم سورية سقط في حلب”.

وأوضح قاسم أن “الأمم المتحدة التي تتباكى على حلب هي في الحقيقة تتباكى على خسارة الاستكبار العالمي لمشروعه في حلب ولا تتباكى على الناس” مؤكدا أن مواجهة الإرهاب التكفيري بكل الوسائل والأساليب المتاحة هي الحل من أجل مساعدة لبنان على الاستقرار.

ونوه قاسم بالعملية الاستباقية النوعية الناجحة للجيش اللبناني في منطقة عرسال ضد تنظيم “داعش” الإرهابي والتي تم خلالها اعتقال 11 إرهابياً.