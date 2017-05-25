قاسم يؤكد صمود سورية أفشل المخطط الإرهابي ضدها

أعلن نائب الأمين العالم لحزب الله نعيم قاسم أن المخطط الإرهابي ضد سورية فشل بفضل صمود شعبها وجيشها وحلفائها.

وأشار قاسم في كلمة له اليوم إلى أن أدوات هذا المشروع تصوروا أنهم قادرون على تغيير خارطة المنطقة خلال شهر وها قد مرت ست سنوات وثلاثة أشهر وبقيت المقاومة مرفوعة الرأس وارادة المقاومين اقوى وكل الجماعات الإرهابية تتهاوى رغم أنها اجتمعت من كل اصقاع الأرض وحشدت كل الإمكانات المالية والعسكرية مبينا أن “مشروع الشرق الأوسط الجديد” انكسر “مرتين” في تموز سنة 2006 وفي الحرب الإرهابية التي شنت على سورية .

ووصف قاسم “القمة” التي عقدت في الرياض بأنها “قمة المأزومين” وقال “لم يكن لهذه القمة عدو إلا محور المقاومة ولم يكن لها شعار إلا مواجهة الأحرار والشرفاء وانها ليست لإنقاذ العرب أو المسلمين بل هي قمة دعم “إسرائيل” وإفقار منطقة الخليج لحساب سلطان يجب أن يبقى على عرشه على حساب الشعب .. هذه قمة تبين المستوى المنخفض في متابعة قضايا المنطقة”.

ولفت قاسم إلى أن السعودية أرادت أن تقول من خلال هذه القمة أن أمريكا بجانبها “ولكن هل ينفعها في أن تخفي أزماتها وفسادها وظلمها لشعبها وهي لم تدخل في معركة إلا وخسرتها .. في سورية خسرت وفي لبنان خسرت وفي العراق خسرت والآن في اليمن والبحرين تعتدي على الناس وتقتل البشر والشجر وتدمر الحجر ولا تحقق أي إنجاز سياسي” .