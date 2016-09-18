قافلة مساعدات إلى المعضمية بإشراف الهلال الأحمر

بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري تم مساء اليوم الأحد، تم إدخال قافلة مساعدات إلى الأهالي في مدينة المعضمية بريف دمشق، تضمنت المساعدات مواد إغاثية وغذائية ومستلزمات أساسية، مقدمة من برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية.

المساعدات سيتم توزيعها على السكان داخل المدينة وفق لوائح اسمية محددة بإشراف مجلس المدينة ولجنة المصالحة الوطنية.

وتم في العاشر من الشهر الجاري تسوية أوضاع عشرات المسلحين في مدينة المعضمية بعد أن سلموا أسلحتهم للجهات المختصة وذلك في إطار جهود الحكومة وحرصها على جميع السوريين واستكمالا لعملية المصالحة في المدينة.