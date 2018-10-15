قافلة مساعدات غذائية إلى منطقة اللجاة بدرعا

أوصل فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا اليوم قافلة مساعدات غذائية لتوزيعها على الأهالي في 10 بلدات بمنطقة اللجاة.

وبين رئيس فرع الهلال الدكتور أحمد المسالمة أن 16 شاحنة تحمل 2800 سلة غذائية ومثلها من أكياس الطحين أوصلها عناصر الهلال إلى بلدات جدل وصور وعاصم والزباير والزبيرة وحامر والقصر والرويسات ومزرعة الرخاوي والبوير.

ولفت المسالمة إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن خطة استجابة إنسانية تشمل23 بلدة وهي مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

وأوصل فرع الهلال بدرعا في الثامن من الشهر الجاري 3000 سلة غذائية ومثلها من أكياس الطحين إلى6 بلدات في حوض اليرموك بريف درعا الغربي في إطار خطة للاستجابة الإنسانية لمنطقة حوض اليرموك التي تم تطهيرها من الإرهاب.