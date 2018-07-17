قافلة مساعدات لبلدات في ريف درعا الشمالي

في إطار الإجراءات العاجلة التي تتخذها محافظة درعا لتقديم المساعدة لأهالي القرى والبلدات التي تم تحريرها من الإرهاب أرسلت اليوم قافلة مواد إغاثية إلى مدينة انخل بالريف الشمالي الغربي.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس وائل المفلح أن القافلة تضم 32 طنا من الدقيق و10 آلاف ليتر مازوت و5 آلاف ليتر بنزين و1100 اسطوانة غاز.

وفي السياق ذاته استهدفت قافلة مساعدات سيرتها لجنة الاغاثة بلدات الصورة وعلما والحراك وناحتة والغارية الغربية والغارية الشرقية في الريف الشمالي الشرقي للمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد المسالمة رئيس فرع الهلال الأحمر السوري بدرعا أن القافلة تضم 1950 سلة غذائية والعدد ذاته من أكياس الطحين.

وكانت محافظة درعا سيرت خلال الأيام الماضية عشرات قوافل الإغاثة لأرياف المحافظة الشرقية والغربية والشمالية التي استعادت الأمن والأمان بعد تطهيرها من المجموعات الإرهابية من قبل الجيش العربي السوري.