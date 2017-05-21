قانصو : معادلة الجيش والشعب والمقاومة في لبنان هي معادلة القوة والصمود

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان علي قانصو أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة في لبنان هي معادلة القوة وحجر الزاوية في معادلة الصمود القومي .

وقال قانصو في كلمة بمنطقة عكار شمال لبنان إن ” الإرهاب والإرهابيين أعداء للأمة جمعاء لأن الإرهاب هو الوجه الآخر للعدو الصهيوني والإرهاب مشروع اسرائيلي بإمتياز “.

وأضاف قانصو إن “موقف المجتمع الدولي من الإرهاب منافق فكيف يكون ضد الإرهاب وهو يدعمه بالمال والسلاح كما أن الولايات المتحدة تقدم جرعات إضافية من الدعم للعدو الصهيوني دولة الإرهاب وراعيته فيما يستمر التحريض على دول وقوى المقاومة سورية وإيران “.

ودعا قانصو الحكومة اللبنانية إلى فتح قنوات حوار مع الحكومة السورية لتدارس ملفات ذات اهتمام مشترك من ملف المهجرين إلى الملف الأمني والملف الاقتصادي مشدداً على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان .