قانونان: إزالة أنقاض الأبنية المتضررة.. وتحديد الرسوم القنصلية

بهدف تهيئة الأرضية التشريعية المناسبة لمعالجة المشاكل التي أفرزتها الحرب الظالمة على سورية، وتمكين الوحدات الإدارية لتكون قادرة على المضي بمرحلة إعادة الإعمار والبناء، وحفظ حقوق المواطنين، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضرّرة، نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية، أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها، ويضمن حفظ حقوق مالكي الأنقاض في الملكية الخاصة عن طريق تشكيل لجنة قضائية برئاسة قاض عقاري تنظر بعائدية الأنقاض.

كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 2 لعام 2018 القاضي بتحديد الرسوم القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية، وتراوحت بين: 25 و50 و100 دولار أمريكي على الوثائق، وعلى الفواتير التجارية أصبحت 1.5 بالمئة من قيمة الفاتورة، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى عن 5000 دولار أمريكي وألا يقل عن 100 دولار أمريكي أو ما يعادلهما باليورو، أو بإحدى العملات المحلية.

نص القانونين على موقع البعث ميديا