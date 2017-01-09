قاووق: الفكر الوهابي السعودي بات منبع الخطر على الإنسانية جمعاء

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن تصدير النظام السعودي للفكر الوهابي التكفيري إلى كل انحاء العالم بات منبع الخطر على الإنسانية جمعاء.

وأشار قاووق خلال كلمة له اليوم إلى أن النظام السعودي الذي يصر على استخدام سلاح الإرهابيين التكفيريين في المنطقة لم يحصد سوى الفشل والخيبة بسبب مغامراته غير المحسوبة والخاطئة لافتا إلى ان الانتصارات التي تحققت على الإرهاب في سورية والعراق إدت ألى فشل مخططات النظام السعودي في المنطقة.

وحول الوضع اللبناني أكد قاووق أن التحدي الأصعب للحكومة الجديدة هو إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية معتبرا أن الحد الفاصل بين الذين يريدون بناء الدولة والذين لا يريدون مشروع الدولة هو قانون انتخابات يضمن صحة وعدالة التمثيل ويعتمد على النسبية.