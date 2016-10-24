قاووق: انتصار سورية والعراق على الإرهاب أسقط الرهانات السعودية والأمريكية وغير المعادلات

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن انتصارات الجيشين السوري والعراقي في حربهما ضد تنظيم “داعش” الإرهابي كشفت زيف تحالف واشنطن المزعوم لمحاربة التنظيم.

وأضاف قاووق خلال كلمة في بلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان اليوم.. إن “انتصار سورية والعراق على الإرهاب أسقط الرهانات السعودية والأمريكية وغير المعادلات في سورية والعراق”.

وأشار قاووق إلى أن النظام السعودي يحاول انقاذ تنظيم “داعش” الإرهابي لأن هدفه توظيف مثل هذه التنظيمات لاستخدامها ضد محور المقاومة، مؤكداً أن “النظام السعودي والإرهاب وجهان لعملة واحدة”.

وفي الشأن اللبناني دعا قاووق اللبنانيين إلى التمسك بوحدتهم الوطنية والابتعاد عن الانقسامات السياسية التي تضعف موقف لبنان في مواجهة المخاطر.