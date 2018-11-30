قبرص تتقدم بشكوى للأمم المتحدة ضد النظام التركي لانتهاكه سيادتها

تقدمت قبرص بشكوى رسمية للأمم المتحدة ضد النظام التركي بسبب انتهاكه لسيادتها البرية والجوية والبحرية وقيامه بقرصنة الموارد الطبيعية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن نائب الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة بولي ايوانو قدمت للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس وثيقتين تشرحان بالتفصيل انتهاكات المجال الجوي لقبرص ومخالفات القواعد الدولية للملاحة الجوية في منطقة معلومات الطيران في قبرص والاستخدام غير القانوني من قبل سلطات النظام التركي للموانئ المغلقة والمطارات خلال شهر آب 2018.

وبينت ايوانو أن سياسة سلطات النظام التركي المستمرة المتمثلة في انتهاك القانون الدولي وخرق القواعد واللوائح الدولية والتهديد المستمر للسلم والأمن الدوليين لها تأثير سلبي على الاستقرار الإقليمي وتعرض للخطر سلامة الطيران المدني الدولي وتخلق صعوبات في الحركة الجوية فوق قبرص وتمنع خلق بيئة تمكن من إجراء عملية السلام القبرصية.

وكان الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس أكد في شباط الماضي قيام النظام التركي بانتهاك القانون الدولي بعد اعتراض سفن حربية تركية سفينة تابعة لشركة “ايني” الإيطالية لدى قيامها بالتنقيب عن حقول الغاز في مياه قبرص المقسمة إلى شطرين منذ الاجتياح التركي لشطرها الشمالي في تموز 1974.

يذكر أن النظام التركي الداعم لما يسمى “جمهورية شمال قبرص التركية” غير المعترف بها دوليا يحاول انتهاك حقوق الجمهورية القبرصية حول مصادر الطاقة.