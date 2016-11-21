قبلان: تحصين الوحدة الوطنية أفضل رد على الإرهاب التكفيري والصهيوني

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان أن المقاومة الوطنية والجيش الوطني والقوى الأمنية اللبنانية قدموا تضحيات كبيرة في سبيل تحرير الأرض والدفاع عنها والسهر على أمن وسيادة لبنان في مواجهة خطر الإرهاب بشقيه التكفيري والصهيوني.

وقال قبلان في رسالة وجهها اليوم بمناسبة عيد الاستقلال في لبنان إن “أفضل رد على هذا الإرهاب يكمن في تحصين وحدتنا الوطنية وتضامننا جيشا وشعبا ومقاومة ما يحتم تشكيل حكومة إنقاذ وطني تصون الاستقلال وتوفر كل الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية وتسهر على خدمة المواطنين وحفظ الوطن والشعب”.

واعتبر قبلان أن فرحة الاستقلال تبقى ناقصة طالما أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ما زالتا تحت الاحتلال الإسرائيلي ولبنان مهدد من الإرهاب طالما أن هناك جنودا لبنانيين أسرى لدى تنظيم “داعش” الإرهابي.