قبل الديربي ريال مدريد يعاني من ضربة مؤلمة

أكد فريق ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، غياب مهاجمه ألفارو موراتا عن لقاء الـ “ديربي”المرتقب ضد جاره أتلتيكو، السبت 19 تشرين الثاني، في الجولة 12 لليغا.

وأصدر الفريق الملكي بيانا رسميا مساء الأربعاء، عبر موقعه الرسمي، وحسابه “تويتر” للتواصل الاجتماعي، قال فيه: “بعد إجراء فحوصات طبية بعد تدريبات اليوم تبين أن ألفارو موراتا يعاني من إصابة أوتار الركبة”.

وانضم موراتا، بذلك، إلى قائمة المصابين في ريال مدريد، إلى جانب كل من قلب الدفاع البرتغالي بيبي، ولاعب خط الوسط البرازيلي كاسميرو، ولاعب خط الوسط الألماني توني كروس.

كما تحوم الشكوك، وفقا لصحيفة “أس” الإسبانية، حول مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في لقاء الديربي. وكذلك ذكرت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، الذي لم يشارك في مباراة منتخب بلاده ضد آيسلندا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، على الأرجح لن يكون قادرا على اللعب ضد أتلتيكو أيضا، بسبب إصابة يعاني منها في الكاحل.