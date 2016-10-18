قبل العودة شارابوفا تشارك في بطولات استعراضية

نقلت مصادر من شركة “IMG” التي تمثل مصالح اللاعبة الروسية ماريا شارابوفا، الأحد الماضي، إن الأخيرة ستشارك في بطولات استعراضية، بانتظار انتهاء مدة إيقافها.

وذكر مصدر في الشركة “تخطط ماريا للمشاركة في مجموعة من البطولات الاستعراضية، لكن لا يمكن أن نؤكد المنافسات التي ستشارك فيها بالتحديد. ولا نستطيع حاليا، الإعلان عن البطولة الرسمية الأولى التي ستشارك فيها شارابوفا بعد انتهاء مدة إيقافها. وهي بكل تأكيد تتدرب في الوقت الحالي”.

وظهرت اللاعبة الروسية مطلع الشهر الحالي على أرضية ملاعب التنس لأول مرة، خلال مباراة استعراضية في لاس فيغاس، بعد غياب دام تسعة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للتنس أوقف النجمة الروسية في 8 حزيران الماضي لمدة عامين، بعد ثبوت تناولها لمادة ميلدونيوم المحظورة على الرياضيين.

وطعنت شارابوفا في هذا الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضية، وطالبت برفع العقوبة عنها أو على الأقل تقليصها. واستجابت محكمة التحكيم الرياضية لطلب اللاعبة الروسية في 4 تشرين الأول، حيث خفضت مدة إيقافها من عامين إلى 15 شهرا.

وتستطيع النجمة الروسية المصنفة أولى عالميا في رابطة لاعبات التنس المحترفات والفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، المشاركة في منافسات الاتحاد الدولي للتنس، بدءا من 26 نيسان المقبل.