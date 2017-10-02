قتلا وجرحى في لاس فيغاس الأمريكية خلال مهرجان موسيقي

في حادث إطلاق نار قرب مجمع وكازينو” ماندلاي باي” خلال أحد المهرجانات الموسيقية في لاس فيغاس، أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل 50 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 200 آخرين بجروح،.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الامريكية قولها: إن “أكثر من 50 شخصا قتلوا حين فتح مسلح النار من الطابق الثاني والثلاثين من فندق على حشد من الناس كانوا يحضرون حفلا موسيقيا مساء أمس في لاس فيغاس”.

وأوضح مسؤول الشرطة جو لومباردو ان الشرطة قتلت مطلق النار وهو من سكان المدينة ويدعى ستيفن بادوك.

وكان لومباردو قال في وقت سابق: أن “المشتبه به في إطلاق النار نفذ العملية بمفرده ومن غير المرجح أن يكون على صلة بتنظيم ارهابي”.

في غضون ذلك ذكرت مصادر إعلامية، أن السلطات الأمريكية قامت بتعليق الرحلات بمطار ماكاران في لاس فيغاس، للاشتباه بوجود مسلح عند أحد مدرجاته.