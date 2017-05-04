قتلة الطفل أحمد سالوخة باللاذقية في قبضة الأمن

ألقت الجهات المختصة في محافظة اللاذقية القبض على خلية إرهابية كانت تقوم بارتكاب جرائم الخطف والقتل وترويع الأهالي في المحافظة.

وأفاد مراسل /سانا/ بأن الجهات المختصة تمكنت اليوم بعد عمليات الرصد والتحري من القاء القبض على خلية ارهابية مؤلفة من خمسة أشخاص اعترفوا بإقدامهم على ارتكاب العديد من جرائم الخطف والسلب من بينها خطف وقتل الطفل أحمد محمد سالوخة 13 عاما.

وبين المراسل أن التحقيقات الأولية كشفت أفراد الخلية الذين تتوزع أدوارهم بين الخطف والقتل وارتكاب العديد من جرائم السلب في مناطق متفرقة من المحافظة.