قتلى لمرتزقة العدوان بكمين شرقي الحديدة

أفاد مصدر عسكري يمني بأن الجيش واللجان الشعبية نفذا وقصفا على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وحدة الهندسة في الجيش واللجان نصبت كمينا بعبوة ناسفة لآلية لقوات العدوان في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، أسفر عن إعطابها ومقتل ستة كانوا على متنها.

وأضاف بأن الجيش واللجان شنوا قصفا مدفعيا على مواقع للقوات المشتركة في مفرق الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، أوقع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين.

في المقابل، جدد طيران العدوان غاراته على الحديدة، مستهدفا مديريتي التحيتا وزبيد بغارتين وسط تحليق مكثف.