قتلى لمرتزقة العدوان.. وإفشال محاولات تسللهم على الحدود اليمنية

تكبد مرتزقة النظام السعودي خسائر فادحة في عمليات هجومية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية، اللذان أفشلا أيضا محاولات تسلل لهم في مناطق حدودية يمنية.

مصدر عسكري يمني أفاد بمقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان إثر عمليات نفذها الجيش واللجان الشعبية اليمنيان على أحد مواقع النظام السعودي قبالة منفذ الخضراء في نجران.

كما أحبطت محاولة تسلل لمرتزقة العدوان غرب موقع الشرفة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

في سياق موازي، تمكن الجيش واللجان الشعبية من إفشال محاولة تسلل للمرتزقة شرق موقع مستحدث في الخوبة بجيزان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وعلى جبهة عسير، تم استهداف تجمعات العدوان قبالة منفذ علب بالقذائف والصواريخ وإصابات مباشرة.