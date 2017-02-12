قتلى لمرتزقة بني سعود في تعز باليمن

ذكر مصدر عسكري يمني أن الجيش واللجان الشعبية استهدف مواقع وتحصينات لمرتزقة نظام بني سعود في مناطق عدة بمحافظة تعز ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

وأوضح المصدر عسكري أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من تأمين سوق الكدحة والجبل المطل عليه في محافظة تعز بعملية عسكرية كبدت خلالها مرتزقة نظام بني سعود خسائر في العديد والعتاد.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت تحصينات مرتزقة بني سعود في بير باشا ومنطقتي الكدحة وحمير وغرفة عملياتهم في المكلكل وتجمعاتهم في وادي صالة بمحافظة تعز بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة بين صفوفهم.