قتلى وإصابات لمرتزقة العدوان في اليمن

أوضح مصدر عسكري يمني بأن وحدات من الجيش واللجان الشعبية هاجمت مواقع مرتزقة العدوان شرق حيس وفي الجريبات بجبهة ناطع بالساحل الغربي، وجبهة تبيشعة في تعز، وقتلت وأصابت عددا كبيرا منهم، بينما قتل عدد من المرتزقة في تفجير بجبهة قانية بالبيضاء.

المصدر بين أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخين نوع “زلزال 1” على تجمعات للمرتزقة في الجرشب بمديرية نهم، وشرق جبل الدود في جيزان.

كما استهدف قصف مدفعي تجمعاتهم شمال جبل النار قبالة جيزان، محققا إصابات مباشرة كما دكت مدفعية الجيش واللجان تجمعات وآليات لهم في صحراء الأجاشر بنجران محققة إصابات مباشرة.

وفي حجة، استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي وغرب حيران، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، إضافة لإعطاب آلية عسكرية لهم.