قتلى وجرحى إثر هجوم انتحاري في مالي

أعلنت وزارة الأمن والحماية المدنية في مالي عن مقتل ثلاثة مدنيين ماليين على الأقل، وإصابة أربعة أجانب بجروح بسبب هجوم انتحاري في مدينة غاو في شمال مالي، ضد شركة لنزع الألغام متعاقدة مع الأمم المتحدة، وتبنته جماعة مرتبطة بالقاعدة، كما أفادت مصادر متطابقة.

وأوضح المصدر: “قرابة الساعة الثامنة مساء، اقتحمت سيارة مفخخة رباعية الدفع باحة مسكن في الحي رقم ثمانية في غاو على طريق واباريا. وأسفر انفجار العبوة الناسفة داخل السيارة المذكورة عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة إثنين آخرين بجروح، وفقاً لحصيلة مؤقتة”.

بدوره، قال مسؤول منتخب محلي، إن “مدنيين ماليين يقطنون قرب المسكن المستهدف أو كانوا مارين بقربه قتلوا” في الهجوم، مؤكداً أن مدنيين اثنين على الأقل قتلوا في الهجوم.

وتبنت الهجوم مساء الإثنين “جماعة النصرة” المتطرفة، التحالف المتطرف الأبرز في منطقة الساحل المرتبط بتنظيم القاعدة.