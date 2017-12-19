قتلى ومصابين بمظاهرة في “إقليم كردستان” شمال العراق

قتل ثلاثة متظاهرين وأصيب 80 آخرون اليوم جراء المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في “إقليم كردستان” شمال العراق.

وقال المتحدث باسم مديرية صحة قضاء رانية بمحافظة السليمانية طه محمد في تصريح للسومرية نيوز: إن “ثلاثة متظاهرين قتلوا في مدينة رانية جراء الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين, مبينا أن المؤسسات الصحية استقبلت جثث القتلى الثلاثة.

وأضاف محمد: نحو 80 شخصا آخر أصيبوا بجروح جراء المواجهات, لافتا إلى أن عدد المصابين في تصاعد مستمر.

وتشهد أغلبية مدن “إقليم كردستان” شمال العراق منذ صباح أمس تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين المعيشة وصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.