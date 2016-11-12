قتلى ومصابين للـ“النصرة” بعمليات دقية نفذها الجيش في درعا

أوقعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة قتلى ومصابين في صفوف إرهابيي “جبهة النصرة” خلال عمليات دقيقة على تجمعاتهم وأوكارهم في درعا.

وأكد مصدر عسكري أن “وحدة من الجيش وجهت ضربات دقيقة على أوكار وتجمعات إرهابيي “جبهة النصرة” والتنظيمات المنضوية تحت زعامتها في خربة عوادية شرق أم العوسج في الريف الشمالي وفي الطرف الغربي لمخيم النازحين في منطقة درعا البلد”.

وبين المصدر أن “الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير رشاشين مع طواقمهما”.

إلى ذلك أفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش والقوات المسلحة قضت على مجموعة إرهابية بكامل أفرادها هاجمت إحدى النقاط العسكرية في بلدة القاهرة بريف حماة الشمالي الغربي.