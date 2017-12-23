قتلى ومفقودين جراء عاصفة تضرب الفيلبين

ارتفع عدد القتلى جراء العاصفة الاستوائية التى ضربت جنوب الفلبين ورافقتها أمطار غزيرة ولا سيما فى جزيرة مينداناو الشمالية إلى أكثر من 130 شخصا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الفلبينية قولها اليوم: إن “آخر الأرقام تشير إلى انتشال 36 جثة من نهر سالوغ في مينداناو الذي فاضت مياهه” مشيرة إلى أن أعداد الضحايا في ارتفاع مستمر.

من جهتها أعلنت السلطات المحلية عن انتشال 17 جثة أخرى بينما أوضحت الشرطة أن 19 شخصا قضوا في قرية دالاما الجبلية في حين قتل آخرون في قرية توبود التي جرفت منازلها ولم تعد موجودة.

وغطت الصخور والوحول التي تسببت بها الفيضانات المفاجئة نحو 40 منزلا في قرية بياغابو ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل بحسب ما أعلن ممثل الدفاع المدني في محافظة لاناو دل سور بينما اعتبرت السلطات 81 شخصا في عداد المفقودين.

وأجبرت العاصفة الاستوائية أكثر من 12 ألفا من سكان جزيرة مينداناو على إخلاء منازلهم كما أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة اليوم الطرف الغربي لجزيرة بالاوان بحسب الأرصاد الجوية الفلبينية.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بأن العاصفة الاستوائية “تمبين” التي ضربت جنوب البلاد أدت إلى مقتل 74 شخصا على الأقل وعشرات المفقودين.

وكان 43 شخصا لقوا حتفهم وفقد 45 آخرون جراء العاصفة الاستوائية التي ضربت وسط الفلبين الأسبوع الماضي.