قتلى ونزوح الآلاف جراء عاصفة في البرازيل

تسببت عاصفة قوية ضربت مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل مؤخرا بمصرع 4 أشخاص، وإجبار 2000 آخرين على النزوح من منازلهم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، توفي زوجان عجوزان وطفل يبلغ من العمر 10 أعوام في انهيارين أرضيين بسبب العاصفة، فيما لقي ضابط شرطة مصرعه إثر اصطدام سيارته بشجرة اقتلعت من جذورها.

وأكد رئيس بلدية ريو، مارسيلو كريفيلا، أنه ” يتابع الوضع” وأن خدمات الدفاع المدني تواصل أعمالها للتعامل مع الكارثة.

وأغرقت الفيضانات بعض المناطق السكنية بالمدينة بعد أمطار مستمرة منذ أشهر زادت منسوب المياه في مناطق معينة بما يتجاوز المترين، الأمر الذي تسبب بحركة نزوح كبيرة.

وأعاقت الفيضانات حركة المرور على الطرق الرئيسية ليجد السكان صعوبة في الوصول إلى أعمالهم.

المصدر: وكالات