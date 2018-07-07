قتيلين بهجوم مسلح جنوب شرقي ليبيا

أعلنت إدارة مشروع النهر الصناعي الليبية مقتل شخصين واختطاف فردين من كتيبة الحماية، في هجوم مسلح على حقل آبار المياه بموقع تازربو، جنوب شرقي ليبيا.

الإدارة ذكرت، في بيان، أن موقع تازربو تعرض لهجوم مسلح من قبل الجماعات الإرهابية، وأسفر عن مقتل شخصين، أحدهما مهندس والأخر فرد كتيبة حماية النهر.

وأضاف بأن الجماعات الإرهابية اختطفت فردين من كتيبة حماية النهر، وكذلك قامت بنهب وسرقة جميع السيارات والتموين بالموقع.

كما أكد البيان أن إدارة الجهاز أصدرت تعليماتها باتخاذ الإجراءات الفورية بشأن ترحيل العائلات والمستخدمين ضماناً لسلامتهم، وأخطرت الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وناشدت المجلس البلدي بمنطقة تازربو والأهالي بتقديم المساعدة الممكنة.