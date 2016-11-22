قتيلين و6 مصابين في غارة لطيران النظام السعودي بمحافظة حجة اليمنية

قتل شخصان وأصيب ستة آخرون اليوم في غارة نفذها طيران النظام السعودي بمحافظة حجة اليمنية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن “مواطنين استشهدا وجرح ستة آخرون في حصيلة أولية لغارة شنها طيران العدوان السعودي استهدفت مدخل سوق الربوع في مديرية عبس بمحافظة حجة” مضيفا إن “طيران النظام السعودي شن غارات أخرى على منطقة الجر وغارتين على منطقة المزرق وغارة على منطقة عقاوه بمديرية حيران”.

كما شن طيران النظام السعودي غارتين على منطقة ثعبان بمديرية باقم وغارة على منطقة الصبة بمديرية الظاهر الحدودية وغارتين على الطريق العام الرابط بين منطقة مران ومدينة حيدان خلفت أضراراً في الطريق وممتلكات المواطنين.

ويقود نظام بني سعود عدوانا على اليمن منذ الـ 26 من آذار العام الماضي ويستخدم أسلحة أمريكية محرمة دوليا ارتكب عبرها سلسلة من المجازر إضافة إلى فرضه حصارا بريا وبحريا وجويا على اليمن ومنع وصول أي مساعدات غذائية وطبية إليه.