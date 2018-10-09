قدرات حزب الله تهدد الكيان بالقرون الوسطى

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن تقرير من إعداد الخبير في كيان العدو، أوري بار يوسف، الذي اعتبر فيه أن حزب الله قادر على إعادة الكيان إلى القرون الوسطى.

الصحيفة اللبنانية ذكرت أن الخبير “الصهيوني” أشار إلى أن الكيان عاجز عن سلب حزب الله قدراته الصاروخية، وذلك بسبب المراجعة التكتيكية التي قام بها الحزب بعد حرب تموز 2006، والتي تعلم منها بعد ذلك أسلوب جديد لإخفاء صواريخه الثقيلة.

الخبير أوضح بأن الحزب يعتمد على طريقة توزيع الصواريخ وطمرها، بحيث يصبح من الصعب إيجادها، وفي حال بدء الحرب سيقوم الحزب بإطلاقها فورا من الأماكن الموجودة فيها، وستفشل القوات الجوية بتدميرها في الوقت المناسب.

كما لفت إلى أن صواريخ الحزب تتمتع بدقة إصابة ضمن دائرة عشرة أمتار عن الهدف، وأي محاولة حسم من قبل الكيان ستجعلها تدفع أثمانا باهظة غير عادية.

وتكلم أوري عن “عقيدة الضاحية” وتحضيرات الحزب للحرب المقبلة، حيث استطاع بوسائل تقليدية إنجاز ما أنجزته دول نووية كبرى خلال المواجهة بين الدول أيام الحرب الباردة.

وخلص إلى أن ما لدى حزب الله من ترسانة صاروخية قادر أن يسبب دمارا هائلا للكيان.