قدسي: سوتشي نحج بكل المقاييس.. والمرحلة المقبلة ستشهد ارتدادات إيجابية

أكد صفوان قدسي الذي اختير، في وقت سابق، رئيسا للمؤتمر أن سوتشي كان ناجحا بكل المعايير والمقاييس، وشكل نقلة جيدة في الاتجاه الصحيح، منوها بالدور الفاعل لروسيا الاتحادية سياسيا وعسكريا الذي ساعد في تجاوز تداعيات الحرب المدمرة على سورية والتي شارفت على نهايتها بعد القضاء على الجزء الأكبر من تنظيم داعش الإرهابي.

ونوه قدسي بالنتائج التي صدرت عن المؤتمر، والتي تمثلت بالبيان الختامي الذي تناول مسائل عدة، والنداء الذي وجهه المشاركون إلى الأمم المتحدة ودول العالم والمنظمات الدولية والإنسانية حول معاناة الشعب السوري، إضافة إلى إقرار لجنة مناقشة الدستور الحالي الذي أقر باستفتاء شعبي عام 2012 بشكل يتناسب مع بيئة وثقافة وذهنية السوريين.

كما أعرب عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة انعكاسات وارتدادات إيجابية لهذا المؤتمر، مشددا على أن الشعب السوري في أغلبيته العظمى يقف ضد الإرهاب التكفيري المدعوم أميركيا وأوروبيا ومن بعض ممالك ومشيخات الخليج، موضحا أن هذا الإرهاب سيرتد لا محالة على صانعيه في النهاية.

هذا وكان المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشى أقروا، بأغلبية الأصوات، لجنة مناقشة الدستور الحالي المؤلفة من 150 شخصا ومهامها، واتفقوا على أن تكون النسبة في لجنة مناقشة الدستور الحالي ثلثين تدعمهم الحكومة وثلثا للأطراف الأخرى.